Главе китайской нефтегазовой корпорации вручён орден от имени президента Узбекистана

16 октября 2018 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В офисе китайской компании CNPC в Пекине состоялась церемония вручения от имени президента Узбекистана ордена «Дустлик» (Дружба) председателю Совета директоров корпорации CNPC (Китай) Ван Илиню, передаёт UzDaily.uz со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефегаз».

Орден вручили чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана Бахтиёр Саидов и исполняющий обязанности председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Бахром Ашрафханов.

Церемония состоялась в рамках пребывания делегации АО «Узбекнефтегаз» в Китае.

Глава Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (CNPC) Ван Илинь награжден орденом «Дустлик» за «большие заслуги в развитии нефтегазовой отрасли экономики Узбекистана, содействие в реализации крупных инвестиционных проектов, значительный вклад в повышение экспортного потенциала нашей страны, укрепление дружеских связей между Узбекистаном и Китаем».

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