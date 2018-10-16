AtaBank— банк с наибольшим количеством бесконтактных POS-терминалов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку прошла конференция, организованная международной платежной системой MasterCard.

В ходе конференции было объявлено о том, что по итогам 2018 года ОАО AtaBank стал победителем в номинации «Банк с самым большим количеством бесконтактных POS-терминалов в Азербайджане» и был награжден специальным дипломом.

Официальные представители MasterCard высоко оценили деятельность AtaBank и шаги, осуществляемые им в этом направлении, и пожелали еще больших успехов в дальнейшем.

Директор Департамента маркетинга и коммуникаций ОАО AtaBank Орудж Ибрагимов отметил, что как и в прошлом году, банку удалось сохранить первое место в этой номинации и в этом году. AtaBank приложит еще больше усилий для достижения успеха в этом направлении в будущем. AtaBank поблагодарил своих клиентов за поддержку.

Функционирующий с 1993-го года AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

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