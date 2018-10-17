Объем операций на Бакинской фондовой бирже 16 октября составил почти 40 млн манатов

17 октября 2018 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) накануне прошло размещение облигаций министерства финансов Азербайджана на 37,35 миллиона манатов.

Всего было заключено 400 тысяч сделок по этим облигациям по стоимости от 92,8869 до 93,5785 манатов.

На вторичном рынке БФБ также были заключены сделки с долларовыми облигациями азербайджанской госкомпании SOCAR на 101,5 тысяч манатов. Сделки были заключены по цене 1015 долларов за облигацию.

Объем операций по купле-продаже акций на вторичном рынке биржи составил 1,33 тысячи манатов. В торгах участвовали акции компаний “Барда-тиджарет” (“Bərdə-ticarət”), “Мингячевир Балыг” (“Mingəçevir Balıq”), “Масаллы консерв” (“Masallı Konserv”), “Огуз-Аптек” (“Oğuz-Aptek”), “Меишет Маллары” (“Məişət Malları”), “Сиязань-Бройлер” (“Siyəzən-Broyler”), “Бакы техника сенае” (“Bakı Texnika Sənaye”) и “Абшерон тикинти сенае” (“Abşeron tikinti sənaye”).

Стоимость одной акции “Сиязань-Бройлер” составляет четыре маната, у остальных компаний - два маната. Всего за день по этим акциям были заключены 474 сделки.

Официальный курс на 17 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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