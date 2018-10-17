ADRA: В Азербайджане будет внедрена новая концепция рекламных носителей (ФОТО)

17 октября 2018 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учитывая в последние годы растущий поток туристов и обновление инфраструктуры важно, чтобы и Баку, и регионы Азербайджана были более эстетически красивы.

Как говорится в сообщении Государственного рекламного агентства Азербайджана (ADRA), распространенном в среду, принимая во внимание все эти факторы, необходимо также обновить непригодные для использования рекламные носители. Госагентство, учитывая международный опыт, приняло решение о внедрении современных рекламных конструкций, используемых в самых передовых странах мира.

"До сих пор занимавшиеся этим делом рекламные операторы, к сожалению, не сделали достаточной работы в этой области. В результате, некоторые из используемых рекламных устройств не только не отвечали требованиям безопасности дорожного движения, но и нанесли ущерб эстетическому облику города. Поэтому после тщательного изучения международного опыта, и в том числе участия на международных выставках в области рекламы, Агентством было решено привлечь в Азербайджан рекламные консткрукции нового поколения, которые украсят не только вид города, но и будут стимулировать развитие рынка наружной рекламы. Данные новые носители адаптированы к климату как столицы, так и регионов. Таким образом, данные конструкции устойчивы не только к ветру, но и переменным климатическим условиям", - говорится в сообщении.

На данный момент в Баку свыше тысячи отдельностоящих наружных рекламных носителей, не отвечающих современным стандартам. В связи с этим, данный проект будет поэтапно продолжаться, наряду со столицей, все регионы страны будут оснащены современными рекламными устройствами.

Эксперты считают, что новые конструкции, размещенные в большинстве регионов Азербайджана, будут привлекать рекламодателей и увеличат свободную конкуренцию между операторами, действующими в этой области.

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