Позиция Азербайджана в новом отчете ВЭФ вызывает оптимизм – эксперт

БАКУ /Trend/ - Позиция Азербайджана в «Отчёте о глобальной конкурентоспособности - 2018» Всемирного экономического форума (ВЭФ), подготовленного по новой методологии, является результатом успешных экономических реформ, проводимых в стране.

Об этом в среду сказал Trend эксперт-экономист, доктор экономических наук Муслим Ибрагимов.

«В рейтинге произошли большие изменения. Основные изменения заключались в том, чтобы обрисовать состояние страны, ее конкурентоспособность и бизнес-среду именно в контексте глобальных изменений и вызовов. Однако, в данном случае видно, что есть определенная картина того, как на сегодняшний день страна строит свою институциональную среду. Это включает, прежде всего, социальную политику, построение бизнес-среды, в целом, состояние социально-экономической системы. Конечно, очень радует, что все те действия, которые были осуществлены со стороны правительства Азербайджана в течении времени, все же сыграли свою позитивную роль. Позиция, которую занимает страна в данном рейтинге, вызывает лишь оптимизм», - сказал Ибрагимов.

Эксперт-экономист отметил, что одной из особенностей обновленного рейтинга является то, что все индикаторы в нем тесно связаны между собой.

«Каждый индикатор дает некоторую корреляцию к другому индикатору. Я бы сказал, что все индикаторы, которые включены в данный рейтинг, прежде всего, основаны на новом подходе – это инклюзивный рост экономики, когда страна создает устойчивую к глобальным шокам среду. Здесь выявляется, насколько страна готова решать вопросы, которые в принципе были вызваны проблемами в глобальной экономике. Говоря об инклюзивному экономическом росте, можно сказать, что благодаря тому, что в Азербайджане реализовываются Стратегические дорожные карты по национальной экономике и основным секторам экономики и во главу угла поставлен экономический рост, в какой-то степени мы даже опередили события. Конечно же, те индикаторы, которые сегодня оцениваются, указаны и в дорожных картах. Азербайджан продолжает политику устойчивого экономического развития и в стране создана прочная база для продолжения экономических реформ», - отметил эксперт.

Отметим, что в серьезно изменённую методологию «Отчёта о глобальной конкурентоспособности» ВЭФ включены 68 новых индикаторов, а 84 (74 процента) из 114 индикаторов были исключены. Таким образом, 70 процентов из 98 индикаторов полностью новые. Азербайджан по новой методологии оценивается впервые. Страна вместе с Турцией, Сербией, Грузией, ЮАР и Хорватией попала в седьмой десяток, разместившись на 69 месте.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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