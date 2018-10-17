Агропарк «Ялама» определился со сроками начала строительных работ в селе Мухтадыр (Эксклюзив)

17 октября 2018 14:51 (UTC+04:00)

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