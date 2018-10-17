«Опять пятерка» от Kapital Bank для всех работников в сфере образования

17 октября 2018 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank представляет новую льготную кредитную акцию для всех работников в сфере образования. Акцией смогут воспользоваться работники сферы образования, которые получают заработную плату посредством карт Kapital Bank, сообщает банк в среду.

В рамках акции любой работник сферы образования может рекомендовать своим коллегам обратиться в Kapital Bank, после чего каждый из них (как рекомендующий, так и его коллега) получат скидку до пяти процентов на годовую процентную ставку по наличным кредитам. Работник сферы образования, рекомендовавший коллеге Kapital Bank, также получит определенное денежное вознаграждение. Кроме того, клиенты получат в качестве подарка такситную карту BirKart. Согласно условиям, кредит может быть выдан без поручительства. Акция действительна до 31 декабря 2018 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от трех до 48 месяцев. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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