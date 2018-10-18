Производство отечественного автомобиля является приоритетом для Турции – глава консорциума

БАКУ /Trend/ - Производство отечественного автомобиля является приоритетом для Турции, сказал глава консорциума по производство отечественного автомобиля Мехмет Гюрджан Каракаш. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Каракаш отметил, что производство отечественного автомобиля в Турции также является шансом для выхода на мировой автомобильный рынок.

Глава консорциума также отметил, что отечественный автомобиль Турции сможет конкурировать с мировыми брендами.

Отметим, что ранее турецкая компания «Zorlu Holding», вместе с другими четырьмя компаниями входящая в состав консорциума по созданию отечественного турецкого автомобиля, представила первые прототипы автомобиля.

Сообщается, что прототип создан совместно с компанией «Vestel Elektronik» и носит название «VEO».

Отметим, что ранее экс-министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сказал, что в Турции будет инвестировано 3 миллиарда долларов США на создание отечественного автомобиля.

По словам Озлю, в настоящее время ведутся работы по разработке прототипов пяти разных моделей отечественного автомобиля.

Министр также отметил, что одна из моделей отечественного автомобиля будет снабжена электрическим двигателем.

Отметим, что первые прототипы отечественного турецкого автомобиля будут представлены на Женевской автомобильной выставке, которая состоится в 2019 году.

Отметим, что 2 ноября 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал названия компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Эрдоган подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.

Президент также сказал, что Турция будет экспортировать отечественные автомобили в соседние страны.

Разрабатываемый в Турции автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовых агрегатов.

Напомним, что покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.