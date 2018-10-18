USAID впервые проводят в Узбекистане Центральноазиатский торговый форум

БАКУ /Trend/ - Более 1000 делегатов из 27 стран мира, включая представителей государственного и частного секторов Центральной Азии, Европы и США прибыли в Ташкент для участия в Восьмом центральноазиатском торговом форуме (CATF), организованном во Дворце творчества молодежи, передаёт "UzDaily.uz".

Данный бизнес-форум впервые проходит в Узбекистане.

Организованный Агентством США по международному развитию (USAID) в Центральной Азии и Министерством внешней торговли Узбекистана, форум является платформой для развития региональной торговли и диалоговой площадкой для предпринимателей по поиску потенциальных партнеров. Тема форума «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций» отражает рост открытости Центральной Азии для региональной и международной торговли, что особенно созвучно с проводимыми в Узбекистане комплексом социально-экономических реформ, направленных на ускорение темпов экономического роста, создания привлекательного инвестиционного и бизнес климата и развития туризма.

На торговой выставке представлены более 100 предприятий из различных секторов по всему региону, включая транспорт, туризм, информационные технологии, оборудование, производство и переработку плодоовощной продукции и другие. Содействие в развитии предпринимательства на региональном уровне является одним из приоритетов работы USAID.

Организатором форума выступает проект USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии, деятельность которого направлена на содействие экспорту и повышению занятости в плодоовощном, туристическом, транспортном и логистическом секторах в пяти странах Центральной Азии [Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан]. Развивая конкурентоспособность компаний в регионе и устраняя барьеры в торговле, USAID способствует становлению устойчивого и конкурентоспособного частного сектора для повышения экспортного потенциала.

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