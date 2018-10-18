В Азербайджане подорожало золото

БАКУ /Trend/ - Стоимость золота в Азербайджане в четверг повысилась, серебро, платина и палладий снизились в цене, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 18 октября подорожала по сравнению со средой на 3,0515 маната, составив 2080,46 маната. Унция серебра снизилась в цене на 0,0394 маната, до 24,8223 маната, платины – на 9,5965 маната, до 1415,4455 маната, палладия – на 12,563 маната, до 1824,0575 маната.

Название 18.10.18 17.10.18 Золото XAU 2080,46 2077,4085 Серебро XAG 24,8223 24,8617 Платина XPT 1415,4455 1425,042 Палладий XPD 1824,0575 1836,6205

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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