В Азербайджане подорожало золото

БАКУ /Trend/ - Стоимость золота в Азербайджане в четверг повысилась, серебро, платина и палладий снизились в цене, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 18 октября подорожала по сравнению со средой на 3,0515 маната, составив 2080,46 маната. Унция серебра снизилась в цене на 0,0394 маната, до 24,8223 маната, платины – на 9,5965 маната, до 1415,4455 маната, палладия – на 12,563 маната, до 1824,0575 маната.
|
Название
|
18.10.18
|
17.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2080,46
|
2077,4085
|
Серебро
|
XAG
|
24,8223
|
24,8617
|
Платина
|
XPT
|
1415,4455
|
1425,042
|
Палладий
|
XPD
|
1824,0575
|
1836,6205
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Илькин Шафиев)
Твиттер: @IlkinShafiyev
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