Азербайджанская продукция будет демонстрироваться в Париже

18 октября 2018 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Париже 21-25 октября пройдет международная продовольственная выставка "Sial Paris", говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в четверг.

На выставке 23 азербайджанские компании, занимающиеся производством продуктов питания, овощей и фруктов, вин, фруктовых соков, минеральных вод, консервированной продукции, фундука и сушеных фруктов, чая и др., представят свою продукцию в рамках стенда "Made in Azerbaijan".

В рамках выставки пройдут двусторонние встречи с дистрибьюторами, занимающимися продажей продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также обсуждения по вопросам экспорта с потенциальными клиентами.

Отметим, что выставка "Sial Paris", в которой примут участие 7020 компаний из 109 стран, одна из самых крупномасштабных продовольственных выставок Европы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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