Казахстан реконструирует пропускной пункт на границе с Узбекистаном для снижения заторов

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Казахстана предпринимает ряд мер по снижению заторов на казахстанско-узбекской границе, передаёт "Подробно.uz".

В последние два года отмечается активность внешней торговли Узбекистана и сопредельных государств. Это связано с увеличением грузопотока из стран Европы и Китая в Таджикистан, Афганистан, Иран и Пакистан. С января 2017 года по сентябрь 2018 года рост перемещаемого грузового транспорта увеличился в 3,5 раза. Так, если в 2017 году через границу проехали 5,8 тысячи грузовиков, то в сентябре 2018 года – 21,7 тысячи.

"Имеющаяся инфраструктура не позволяет осуществлять равномерный и ускоренный пропуск возрастающего потока автотранспорта через существующие пункты пропуска, что влечет к образованию заторов", – отметили в Минфине Казахстана.

Основная нагрузка наблюдается в пункте пропуска "Б. Конысбаева", где ежедневно в направлении выезда пропускается до 150 транспортных средств при проектной пропускной мощности в 75 транспортных средств. Несмотря на принимаемые меры, на сегодняшний день в очереди на выезде простаивает 170 грузовиков.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана предпринимает системные и оперативные меры для снижения скопления на границе с Узбекистаном, в частности, ведется разъяснительная работа с перевозчиками по равномерному распределению транспортных потоков между пунктами пропуска, пересмотрена технология перемещения для ускорения перемещения через границу.

В октябре состоится встреча руководителей таможенных служб двух стран для разрешения сложившейся ситуации, также с таможенными органами Узбекистана осуществляется ежедневный обмен оперативной информацией о заторах перед пунктами пропуска и согласовываются меры по ускоренному пропуску.

В конце года будет начата реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска "Б.Конысбаева", что позволит увеличить пропускную способность до 1 тысячи транспортных средств в сутки.

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