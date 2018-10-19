AZAL расширит сотрудничество с туристическим сектором

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», компания «Silk Way Holding», Государственное агентство по туризму Азербайджана и Азербайджанское бюро по туризму подписали соглашение о сотрудничестве.

Учитывая такую приоритетную задачу, как увеличение притока зарубежных туристов, поставленную со стороны руководства страны, сотрудничество ключевых структур в данной сфере положительно скажется на развитии туристического сектора.

Соглашение было подписано президентом «Азербайджанских Авиалиний» Джахангиром Аскеровым, председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым, первым вице-президентом компании «Silk Way Holding» Теймуром Мамедовым и исполнительным директором Азербайджанского бюро по туризму Флорианом Зенгстшмидом.

Соглашение предусматривает проведение совместных мер, направленных на увеличение пассажиропотока как главных воздушных ворот страны – Международного аэропорта Гейдар Алиев, так и региональных аэропортов. Большое внимание будет уделено низкобюджетным (лоукост) авиаперевозкам, а также открытию недорогих трехзвездочных отелей.

Сегодня основной приток туристов в Азербайджан приходится на воздушные перевозки. Национальная авиакомпания AZAL выполняет регулярные и чартерные рейсы в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Начиная со следующего года флот Национального авиаперевозчика Азербайджана начнет пополняться новейшими самолетами Boeing 737 MAX, что позволит еще больше расширить географию маршрутной сети. Руководство Международного аэропорта Гейдар Алиев активно работает над привлечением иностранных авиаперевозчиков.

Отметим, что за первые девять месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,49 миллиона пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель 2017 года на 10 процентов, а показатель 2016 года - на 39 процентов.

Растущий туристический потенциал Азербайджана способствует развитию сферы пассажирских авиаперевозок и открытию рейсов в новые страны и города. На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям.

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