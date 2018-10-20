Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

20 октября 2018 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 8,9675 маната (0,4 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2081,2624 маната.

Изменение стоимости унции золота

8 октября

2035,3165

15 октября

2077,6295

9 октября

2025,261

16 октября

2084,217

10 октября

2022,456

17 октября

2077,4085

11 октября

2028,9245

18 октября

2080,46

12 октября

2073,609

19 октября

2086,597

Средний курс за неделю

2037,1134

Средний курс за неделю

2081,2624

На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,0391 маната (0,16 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,8707 маната.

Изменение стоимости унции серебра

8 октября

24,6487

15 октября

24,8843

9 октября

24,5072

16 октября

24,94

10 октября

24,4568

17 октября

24,8617

11 октября

24,2918

18 октября

24,8223

12 октября

24,7924

19 октября

24,8452

Средний курс за неделю

24,5394

Средний курс за неделю

24, 8707

На прошедшей неделе одна унция платины подешевела на 19,4395 маната (1,36 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1422,832 маната.

Изменение стоимости унции платины

8 октября

1392,1385

15 октября

1430,8305

9 октября

1404,625

16 октября

1431,451

10 октября

1406,4695

17 октября

1425,042

11 октября

1389,427

18 октября

1415,4455

12 октября

1428,884

19 октября

1411,391

Средний курс за неделю

1404,3088

Средний курс за неделю

1422,832

На прошедшей неделе одна унция палладия подорожала на 12,886 маната (0,71 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1832,6527 маната.

Изменение стоимости унции палладия

8 октября

1816,9175

15 октября

1822,3235

9 октября

1832,362

16 октября

1845,0525

10 октября

1828,571

17 октября

1836,6205

11 октября

1819,6885

18 октября

1824,0575

12 октября

1843,5225

19 октября

1835,2095

Средний курс за неделю

1828,2123

Средний курс за неделю

1832,6527

(Автор: Талех Мурсагулов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан расширил список товаров для потенциального экспорта в Азербайджан (Эксклюзив)
Бизнес 08:11
В Азербайджане представлена новая версия портала virtualkarabakh.az (ФОТО)
Общество 19 октября 21:09
Моника Дас Гупта: Национальный план действий поможет обеспечить гендерное равенство в Азербайджане
Общество 19 октября 20:42
Азербайджан начнет производство знаменитого сорта итальянского сыра
Бизнес 19 октября 19:27
В Азербайджане выросли грузоперевозки
Бизнес 19 октября 19:19
В Азербайджане растет производство нефтепродуктов
Энергетика 19 октября 19:06
Лента новостей
В Азербайджане пройдет конкурс по приему на должность директоров школ
Общество 10:34
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку лекарственных средств
Тендеры 10:29
Шесть членов экипажа иранского сухогруза выписаны из больницы - завотделением
Общество 10:20
Туркменистан и Иордания готовы создать совместную экономическую группу
Бизнес 10:07
Внешэкономбанк РФ и Национальная энергосберегающая компания Узбекистана будут сотрудничать в модернизации электростанций
Энергетика 10:05
В зоне оползня в бакинском поселке образовались новые трещины - минэкологии
Общество 09:57
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый взлет с воды
Китай 09:46
Трамп не хочет отменять сделку о продаже вооружения Саудовской Аравии на $110 млрд
США 09:40