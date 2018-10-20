Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 8,9675 маната (0,4 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2081,2624 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
8 октября
|
2035,3165
|
15 октября
|
2077,6295
|
9 октября
|
2025,261
|
16 октября
|
2084,217
|
10 октября
|
2022,456
|
17 октября
|
2077,4085
|
11 октября
|
2028,9245
|
18 октября
|
2080,46
|
12 октября
|
2073,609
|
19 октября
|
2086,597
|
Средний курс за неделю
|
2037,1134
|
Средний курс за неделю
|
2081,2624
На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,0391 маната (0,16 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,8707 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
8 октября
|
24,6487
|
15 октября
|
24,8843
|
9 октября
|
24,5072
|
16 октября
|
24,94
|
10 октября
|
24,4568
|
17 октября
|
24,8617
|
11 октября
|
24,2918
|
18 октября
|
24,8223
|
12 октября
|
24,7924
|
19 октября
|
24,8452
|
Средний курс за неделю
|
24,5394
|
Средний курс за неделю
|
24, 8707
На прошедшей неделе одна унция платины подешевела на 19,4395 маната (1,36 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1422,832 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
8 октября
|
1392,1385
|
15 октября
|
1430,8305
|
9 октября
|
1404,625
|
16 октября
|
1431,451
|
10 октября
|
1406,4695
|
17 октября
|
1425,042
|
11 октября
|
1389,427
|
18 октября
|
1415,4455
|
12 октября
|
1428,884
|
19 октября
|
1411,391
|
Средний курс за неделю
|
1404,3088
|
Средний курс за неделю
|
1422,832
На прошедшей неделе одна унция палладия подорожала на 12,886 маната (0,71 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1832,6527 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
8 октября
|
1816,9175
|
15 октября
|
1822,3235
|
9 октября
|
1832,362
|
16 октября
|
1845,0525
|
10 октября
|
1828,571
|
17 октября
|
1836,6205
|
11 октября
|
1819,6885
|
18 октября
|
1824,0575
|
12 октября
|
1843,5225
|
19 октября
|
1835,2095
|
Средний курс за неделю
|
1828,2123
|
Средний курс за неделю
|
1832,6527
(Автор: Талех Мурсагулов)
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