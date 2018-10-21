Морской порт Актау начал приём нового вида груза из Бакинского порта (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Морской порт Актау в Казахстане расширил номенклатуру принимаемых из Бакинского международного морского торгового порта товаров и начал обрабатывать новый вид груза – калийные удобрения, сообщили Trend в казахском порту.

По словам представителя порта Актау, в целом, по итогам января-сентября 2018 года грузооборот между Бакинским международным морским торговым портом и морским портом Актау составил 207 тысяч тонн груза.

В казахском порте также сообщили, что в рамках дальнейшего сотрудничества с Бакинским портом планируется развитие контейнерных перевозок на фидерных судах по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Напомним, что пятого апреля 2018 года фидерное судно "Махмуд Рагимов", принадлежащее ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", пришвартовалось в морском порту Актау с целью обслуживания регулярного фидерного контейнерного сообщения на ТМТМ.

После загрузки 70 двадцатифутовыми контейнерами с пшеницей и чечевицей казахстанского производства, судно было отправлено в обратном направлении. Достигнув морского порта Баку, контейнеры были направлены в турецкий порт Мерсин по открытому в 2017 году железнодорожному сообщению Баку-Тбилиси-Карс.

Это была первая в истории экспортная перевозка контейнеров из Казахстана фидерным судном из порта Актау.

Согласно планам развития указанного морского сообщения, время обработки судна в портах Актау и Баку будет составлять не более 24 часов в каждом из них, а непосредственно доставка контейнера из морского порта Актау до порта Баку – не более 36 часов.

В дальнейшем расписание предусматривает курсирование фидерного судна по маршруту Баку-Актау и обратно на еженедельной основе.

Отметим, что перевалка грузов в порту Актау в 2018 году ожидается в объеме 3,3 миллиона тонн.

(Автор: Фикрет Долуханов, Илькин Шафиев)

Твиттер: @FDolukhanov, @IlkinShafiyev

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