GM Uzbekistan за 10 дней продал более тысячи Chevrolet Tracker

БАКУ /Trend/ - Автопроизводитель GM Uzbekistan за последние 10 дней продал более тысячи автомобилей модели Chevrolet Tracker.

Об этом, как передаёт в пятницу Trend со ссылкой на узбекские СМИ, стало известно во время презентации кроссовера Chevrolet Tracker в городе Нурафшон Ташкентской области.

Заместитель председателя «Узавтосаноат» по развитию и маркетингу Умиджан Салимов в ходе мероприятия отметил, что компания произвела более двух тысяч кроссоверов Chevrolet Tracker за два месяца.

По его словам, в 2019 году объем производства будет доведен до 10-12 тысяч.

Салимов отметил, что на первом этапе GM Uzbekistan будет осуществлять крупноузловую сборку Chevrolet Tracker. Он также подчеркнул, что кроссовер Chevrolet Tracker пока будет поставляться только на внутренний рынок.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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