Товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%

21 декабря 2018 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем товарооборота в Азербайджане в январе-ноябре 2018 года вырос на 2,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 41,7 миллиарда манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Объем товаров, проданных субъектами хозяйствования негосударственного сектора, и тарифы на оказанные ими услуги составили 40 миллиардов долларов, превысив уровень января-ноября предыдущего года на 2,9 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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