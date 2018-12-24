"Узбекнефтегаз" и южнокорейская компания приступили к производству мобильных газовых заправок

24 декабря 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В свободной экономической зане «Ангрен» в Узбекистане АО «Узбекнефтегаз» совместно с партнерами из Республики Корея реализовали проект по организации выпуска и обслуживанию передвижных автогазонаполнительных станций, передаёт в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу «Узбекнефтегаз».

Договоренности по реализации проекта были достигнуты в рамках визита президента Узбекистана в Республику Корея. В 2017 году между АО «Узбекнефтегаз» и NK MOBILE на паритетных началах было создано совместное предприятие.

«На первом этапе планируем собирать до 40 передвижных автогазонаполнительных станций. Предприятие работает по программе локализации, уровень которой составляет порядка 40 процентов. Сегодня мы работаем по заявкам и возможному экспорту. Наша первоочередная задача – обеспечить внутренний рынок оборудованием, которое позволит доставить газ конечному потребителю», – сказал заместитель председателя правления АО «Узнефтепродукт» Адхам Исомов.

В настоящее время АО «Узбекнефтегаз» совместно с партнерами из Республики Корея прорабатывают вопросы расширения производства. В целях увеличения уровня локализации планируется ввести в эксплуатацию завод по выпуску баллонов высокого давления природного газа.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: Власти Южной Кореи оштрафовали BMW на $10 млн
Другие страны 14:40
Узбекский сум продолжает снижаться к доллару США
Бизнес 13:20
Почти половина акций "Узбекуголь" будет передано в доверительное управление российской компании
Бизнес 12:21
Стали известны лидеры банковского сектора Узбекистана
Финансы 10:15
Южнокорейские эксперты прибыли в КНДР для оценки состояния автотрассы у города Кэсон
Другие страны 09:49
Узбекистан начал поставки табачной продукции в Таджикистан и Грузию
Бизнес 09:47
Лента новостей
Али Ахмедов: Пока Ильхам Алиев руководит Азербайджаном, страна будет развиваться, достигнет еще больших успехов
Политика 16:01
Азербайджан становится привлекательным туристическим направлением для граждан России – Бочарников
Туризм 15:52
Журналист Trend награждена дипломом за подготовку материалов о российско-азербайджанских отношениях (ФОТО)
Общество 15:50
Свыше половины экспорта Азербайджана приходится на промышленный сектор - министр
Бизнес 15:39
В Баку появились new Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 15:37
Национальный Банк Казахстана раскрывает количество транзакций цифрового банкинга
Казахстан 15:30
2018-ый запомнится годом больших изменений и новшеств в бизнес-среде Азербайджана - замминистра
Бизнес 15:27
Арье Гут: Благодаря последовательной, многовекторной и сбалансированной внешней политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан занял свое особое и влиятельное место в мировом сообществе
Политика 15:23
Свободная Сирийская Армия направила отряды на линию фронта с PYD/YPG
Турция 15:17