"Узбекнефтегаз" и южнокорейская компания приступили к производству мобильных газовых заправок

БАКУ /Trend/ - В свободной экономической зане «Ангрен» в Узбекистане АО «Узбекнефтегаз» совместно с партнерами из Республики Корея реализовали проект по организации выпуска и обслуживанию передвижных автогазонаполнительных станций, передаёт в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу «Узбекнефтегаз».

Договоренности по реализации проекта были достигнуты в рамках визита президента Узбекистана в Республику Корея. В 2017 году между АО «Узбекнефтегаз» и NK MOBILE на паритетных началах было создано совместное предприятие.

«На первом этапе планируем собирать до 40 передвижных автогазонаполнительных станций. Предприятие работает по программе локализации, уровень которой составляет порядка 40 процентов. Сегодня мы работаем по заявкам и возможному экспорту. Наша первоочередная задача – обеспечить внутренний рынок оборудованием, которое позволит доставить газ конечному потребителю», – сказал заместитель председателя правления АО «Узнефтепродукт» Адхам Исомов.

В настоящее время АО «Узбекнефтегаз» совместно с партнерами из Республики Корея прорабатывают вопросы расширения производства. В целях увеличения уровня локализации планируется ввести в эксплуатацию завод по выпуску баллонов высокого давления природного газа.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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