Узбекистан существенно улучшил позиции в рейтинге налогообложения Paying Taxes 2019 от PwC

26 декабря 2018 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан поднялся на 14 позиций с 78 места и занял 64 место в рейтинге налогообложения Paying Taxes 2019.

Об этом, как передаёт в среду Trend, отмечается в исследовании, проведённом специалистами крупной консалтинговой сети компаний PwC в сотрудничестве со Всемирным банком.

Согласно анализу, общая налоговая ставка Узбекистана составляет 32,1 процента – это удельный вес налогов и взносов в прибыли компании.

В рейтинге, который возглавляет Гонконг, участвуют 211 стран, на последнем месте расположилась Венесуэла.

При этом Россия расположилась на 53 месте, Казахстан – на 56 месте, Армения – на 82, Таджикистан – на 136, Кыргызстан – на 150.

Исследование учитывает ряд показателей в налоговой сфере – количество платежей за год, время, необходимое для соответствия налоговому законодательству, применение системы НДС.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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