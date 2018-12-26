Азербайджан превращается в международный транспортно-логистический хаб - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан действительно превращается в международный транспортно-логистический хаб, сказал Trend национальный секретарь Азербайджана в TRACECA, эксперт в области транспорта и логистики Акиф Мустафаев.

«Азербайджан стал ключевой страной в регионе. Без участия Азербайджана невозможно представить осуществление каких-либо проектов в регионе», - сказал эксперт.

Мустафаев отметил, что потенциал Азербайджана в этой сфере очень высок.

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс обеспечивает прямое сообщение из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию с выходом на Европу и перевозки по этому маршруту будут расти из года в год», - сказал Мустафаев.

Собеседник агентства отметил, что добавился также коридор “Lapis Lazuli”и перевозки будут осуществляться из Афганистана.

По словам эксперта, выехавшая из афганской провинции Герат первая пробная колонна из 15 грузовых машин уже достигла Баку.

«Благодаря вниманию, уделяемому главой государства этой сфере, транспортная инфраструктура в Азербайджане сегодня на высоком уровне, включая автомобильные магистрали, модернизацию системы железных дорог, строительство Бакинского международного морского торгового порта и т.д.», - отметил национальный секретарь TRACECA.

Далее Мустафаев подчеркнул, что соответственная инфраструктура создана в Казахстане и Туркменистане, а в Афганистане ведутся работы по улучшению инфраструктуры и выделяются соответствующие средства.

Мустафаев добавил, что для того, чтобы через территорию Азербайджана проходило больше грузов, тарифы должны быть привлекательными.

«Также надо упростить таможенные процедуры и уделить внимание цифровым технологиям, чтобы вся документация поступала электронным путем. Таможенный комитет работает над этим», - сказал эксперт.

Мустафаев напомнил, что уже в 2019 году грузы будут идти через “Зеленый коридор”, - то есть без остановки.

«А если остановки и будут, то они будут краткосрочными. Через “Зеленый коридор” будут пропускать грузовые машины тех организаций и структур, которые уже завоевали доверие. Таможенный комитет уже ведет переговоры с такими организациями», - пояснил Мустафаев.

Говоря о Бакинском международном морском торговом порте, эксперт подчеркнул, что на этот порт возлагаются большие надежды.

«В новом порту проводится большая работа, применяется опыт передовых морских портов. В этом процессе техническую помощь Азербайджану оказывает Европейская Комиссия», - отметил Мустафаев, подчеркнув, что осуществляется подготовка кадров, закупаются и устанавливаются новые краны, ведется работа по строительству второй фазы порта.

Нацсекретарь TRACECA подчеркнул, что этот порт, возможно, самый современный на Каспии.

Эксперт добавил, что рядом с этим портом будет создана Свободная экономическая зона, благодаря которой, Баку еще раз подтвердит свою значимую роль.

«Баку будет регулировать передвижение грузов через территорию Азербайджана, по маршрутам “Север-Юг”, “Запад-Восток”, “Lapis Lazuli” и т.д. Все эти координационные работы будут проводиться через Азербайджан», - сказал Мустафаев.

Отметим, что, в настоящее время через территорию Азербайджана проходит несколько маршрутов с Востока в Европу. В числе таких проектов можно назвать "Север-Юг", который рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны.

Кроме того, построенная при инициативе Азербайджана железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая является частью коридора "Восток-Запад", также позволяет поставлять грузы в Европу. Другим примером является маршрут "Lapis Lazuli", пролегающий из Афганистана до Турции и далее в Европу.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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