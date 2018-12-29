Венгрия хочет привлечь азербайджанские инвестиции в туризм и логистику - посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Венгрия хочет привлечь азербайджанские инвестиции в различные сектора своей экономики, сказал в интервью Trend посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

"Естественно, мы приветствовали бы азербайджанские инвестиции в различные сектора венгерской экономики. В целом Венгрия является идеальной страной для инвестиций в сектор туризма, логистики и ИКТ. Венгрия имеет привлекательную многоуровневую систему для поощрения иностранных инвестиций, включая налоговые льготы", - сказал дипломат.

Что касается создания совместных предприятий между Азербайджаном и Венгрией в фармацевтической сфере, то Седеркеньи сказал, что этот вопрос обсуждался на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Помимо увеличения товарооборота, нашей основной целью является поощрение взаимных инвестиций, развитие долгосрочного сотрудничества и создание совместных предприятий. Одной из сфер сотрудничества является фармацевтическая промышленность, которая представлена на азербайджанском рынке. Наши компании рассматривают дальнейшие шаги в этом направлении. Наши министры в целом поддерживают создание совместных предприятий", - добавил он.

Посол Венгрии отметил, что обе страны поощряют взаимные инвестиции.

"Здесь у нас много работы. Два наших соответствующих агентства - AZPROMO и HIPA заключили соглашение о сотрудничестве и обмене информацией. Наиболее перспективными направлениями для венгерских инвестиций в Азербайджане являются аграрный сектор, ИКТ и сфера услуг. Я хотел бы сказать, что правительство Венгрии содействует этим процессам, предоставляя Азербайджану кредитную линию для финансирования совместных проектов ", - сказал Седеркеньи.

Отметим, что ранее министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе встречи в Баку с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто сказал, что Азербайджан и Венгрия имеют возможности для сотрудничества в частности в сфере фармацевтики.

"Сотрудничество между странами успешно продолжается в таких сферах, как транспорт, информационные технологии, энергетика, сельское хозяйство, и имеются большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. Азербайджан заинтересован в использовании имеющегося здесь потенциала и дальнейшем развитии связей между странами. В частности, возможности для сотрудничества имеются в сфере фармацевтики. Венгерские компании могут воспользоваться инфраструктурой, созданной в Пираллахинском промышленном парке, для налаживания совместного производства лекарственных средств, а также возможностями проектов Баку-Тбилиси-Карс, Бакинского международного морского порта и Зоны свободной торговли", - сказал Мустафаев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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