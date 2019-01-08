Бахрейн планирует инвестировать в проекты МСБ в Азербайджане

8 января 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане откроется инвестиционный фонд с бахрейнским капиталом для финансирования проектов малого и среднего бизнеса (МСБ), сказал Trend исполнительный директор Ассоциации сотрудничества Азербайджана с арабскими странами (ААСС) Ялчын Алиев.

По словам Алиева, это станет возможным после подписания документа о защите взаимных инвестиций, который сейчас готовят Азербайджан и Бахрейн.

"Документ будет подписан в ближайшее время, после чего в Баку будет открыт инвестиционный фонд с бахрейнским капиталом. Фонд намерен обеспечить инвестирование проектов малого и среднего бизнеса в Азербайджане. Речь идет об аграрных, индустриальных, туристических и других проектах, охватывающих почти весь спектр экономики", - сказал Алиев.

В перспективные планы сотрудничества сторон, по словам главы Ассоциации, входит также открытие в феврале текущего года павильона в Бахрейне.

"На сегодняшний день уже определено месторасположения шоурума, а также перечень товаров, которые будут выставлены там. Речь идет как о продовольственной продукции, так и промышленной. В будущем павильоны планируется открыть в Иордании и Ливане, что будет предметом обсуждений с нашими партнерами на месте", - сказал Алиев.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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