В Азербайджане планируется восстановить традиционные сорта граната - Ассоциация (Эксклюзив)

9 января 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут восстановлены традиционные сорта граната, которые выращивались в прошлом, сказал в среду Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов.

По словам Гарашова, в Азербайджане было распространено около 70 сортов граната: «Но со временем геном изменился, гранатовые деревья погибли, а вместо них была посажена хурма».

Глава Ассоциации отметил, что сегодня в Азербайджане выращивается около 20 сортов граната.

«Совместно с министерством сельского хозяйства Ассоциация работает над восстановлением генома, и разрабатывает соответствующие предложения. Министерство также ведет последовательную работу в целях возрождения этих сортов», - сказал Гарашов.

Отметим, что в 2017 году в Азербайджане было произведено 165 тысяч тонн гранатов, доходы от их экспорта в минувшем году составили 10 миллионов долларов.

По словам главы Ассоциации, в основном, продукция экспортировалась в страны СНГ, Европы, а также, в небольших объемах, в США и Австралию.

"Ожидается, что в 2018 году производство гранатов достигнет 190-200 тысяч тонн", - сообщил ранее Гарашов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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