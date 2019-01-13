Торговые дома Азербайджана могут быть открыты в ряде стран Центральной Европы

13 января 2019 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассматривает возможность открытия торговых домов в ряде стран Центральной Европы, сказал Trend торговый представитель Азербайджана по странам Центральной Европы Немат Нагдалиев.

По словам торгового представителя, в настоящее время изучаются рынки и спрос, на которые будет ориентироваться предложение.

"Пока конечно рано говорить об этом. Однако желание есть, и она должно быть сопоставимо с реальными возможностями и необходимостью. На данный момент мы работаем над польским торговым домом в Варшаве. Параллельно изучаются рынки Хорватии, Чехии и Германии", - сказал Нагдалиев.

С 18 по 27 января в Берлине пройдет международная выставка-ярмарка Green Week 2019, где как сказал Нагдалиев, продукция местного производства будет также представлена.

"Участие в подобных мероприятиях помогает нам пропагандировать и продвигать нашу продукцию. Важной составляющей нашей продукции, конечно же, высокое качество и конкурентная цена. Мы можем войти на нишевые сегменты, которые отсутствуют или которые мало представлены на европейском рынке", - сказал Нагдалиев.

Торговый дом Азербайджана в Варшаве был открыт в начале декабря прошлого года. Созданный по инициативе министерства экономики Торговый дом Азербайджана будет представлять на польском рынке продукцию под брендом "Made in Azerbaijan", оказывать поддержку поощрению и расширению экспорта азербайджанских товаров, организовывать продажу отечественной продукции в Польше и т.д.

В Торговом доме налажена продажа различных видов продукции порядка 30 азербайджанских компаний, производящих спиртные напитки, сухофрукты, гранат, фундук, чай, варенья, фруктовые соки, минеральные воды, косметическую продукцию и пр.

"Открытие торгового дома очень хороший рычаг и механизм продвижения нашей продукции в Польше. Это хорошая площадка для того, чтобы местное население, представители бизнес структур и СМИ могли ознакомиться нашей продукцией, которая пока не представлена на польском рынке. Сейчас ведется работа над привлечением дистрибуторов и покупателей", - сказал Нагдалиев.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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