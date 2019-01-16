Число рейсов между Баку и Пекином будет увеличено (ФОТО)

16 января 2019 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), Азербайджанское бюро по туризму и ведущая туристическая компания Китая - ETI-Holidays (Beijing HUAYUAN International Travel Co., LTD) подписали в Пекине трехсторонний меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду Trend со ссылкой на AZAL.

Меморандум предусматривает увеличение потока китайских туристов в Азербайджан авиарейсом Пекин-Баку и отсюда в другие страны в целях повышения транзитной способности Баку.

Согласно меморандуму, компания ETI-Holidays берет на себя обязательство продвигать туристический потенциал Азербайджана и поддерживать продвижение нового дестинационного бренда среди местных туристов.

Отметим, что «Азербайджанские авиалинии» выполняют прямые рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в столичный аэропорт Пекина на комфортабельных лайнерах Boeing 767-300.

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