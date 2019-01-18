В Узбекистане создается узбекско-эмиратская инвестиционная компания

БАКУ /Trend/ – В Узбекистане будет создана узбекско-эмиратская инвестиционная компания, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Согласно указу главы государства, «Фонд реконструкции и развития Узбекистана» совместно с «Фондом развития Абу-Даби» станут учредителями новой инвестиционной компании.

Компания создается в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) с уставным фондом в размере 5 миллионов долларов и объявленным капиталом в размере 1 миллиарда долларов. ООО будет организовано за счет доли «Фонда развития Абу-Даби» в размере 75 процентов и доли «Фонда реконструкции и развития Узбекистана» в размере 25 процентов с возможностью привлечения дополнительных участников.

Компания будет вправе осуществлять инвестиции путем приобретения долей в уставных капиталах действующих и вновь создаваемых хозяйствующих субъектов, предоставлять займы, выпускать ценные бумаги, и инвестировать в других формах, не запрещенных законодательством.

Инвестиционная компания также будет выполнять функции по развитию инвестиционного сотрудничества с инвестиционными, финансовыми институтами и компаниями ОАЭ.

Документ предоставил узбекско-эмиратской инвестиционной компании ряд льгот и преференций.

Компания, а также ее учредители освобождаются сроком на 3 года от уплаты налога на прибыль, включая доходы по полученным дивидендам и процентам, налога на имущество и земельного налога, а также налога на добавленную стоимость при реализации ее имущества и активов.

Кроме того, на вновь создаваемые предприятия, не менее 30 процентов уставного фонда капитала которых сформировано за счет средств инвестиционной компании, распространяются льготы и преференции, предусмотренные законодательством для предприятий с иностранными инвестициями.

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