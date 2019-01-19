Узбекистан расширит экспорт плодоовощной продукции в Россию

БАКУ /Trend/ – В российском городе Владимир построят логистический центр для поставок узбекских товаров, передает Trend со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

О строительстве центра посол Узбекистана Ботиржон Асадов договорился с губернатором Владимирской области во время своего визита в регион.

"Выдвинуто предложение об учреждении на территориях двух стран оптово-распределительных центров для организации поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию", - сообщили в посольстве Узбекистана в РФ.

Отмечается, что строительство центра позволит значительно сократить временные затраты и увеличить объемы взаимной торговли. Началась работа по подготовке необходимых документов.

По данным посольства, товарооборот Владимирской области с Узбекистаном за десять месяцев 2018 года составил 24,1 миллиона долларов. Предприятия Узбекистана могут расширить экспорт во Владимирскую область современных легковых автомобилей, текстильной и кожевенно-обувной продукции, электрического и механического оборудования, бытовой техники и других товаров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.