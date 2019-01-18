Кямран Набизаде: В ближайшее время Азербайджан сможет выйти на самообеспечение по многим видам товаров (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время Азербайджан сможет выйти на самообеспечение по многим видам товаров и увеличит экспортный потенциал ненефтяных продуктов.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации (АПК) Кямран Набизаде на мероприятии, посвященном итогам деятельности корпорации в 2018 году.

По его словам, основная цель, стоящая перед Азербайджанской промышленной корпорации, заключается в применении современных стандартов управления, использовании на предприятиях современных технологий, выпуске продукции, которая отвечает требованиям потребителей, обеспечении развития ненефтяного сектора, а также открытии новых рабочих мест.

"Одно из важных обязательств АПК заключалось в том, что мы должны были взять на свой баланс ряд предприятий. На данный момент на балансе АПК находятся 17 производственных предприятий ненефтяного сектора общей стоимостью в 673 миллиона манатов", - сказал Набизаде.

Как отметил гендиректор, для обеспечения объективной оценки предприятий, входящих в АПК, в процесс их оценки были привлечены такие компании, как Ernst&Young и KPMG.

По его словам, одними из крупнейших предприятий являются "Азершелк", "Азералюминий", "АПК Стекло", "Азертабак" и другие.

"В результате внедрения современных технологий качество выпускаемой продукции доведено до международных стандартов, что приведет к экспорту продукции этих предприятий на мировые рынки, увеличению спроса на азербайджанскую продукцию, что, в свою очередь, будет способствовать росту валютных резервов страны. Я думаю, что в ближайшее время наша страна выйдет на самообеспечение по многим видам товаров, а также увеличится экспортный потенциал ненефтяных продуктов, в частности алюминия, шелка, хлопкового волокна и вина", - сказал он.

В отчетном периоде, по словам главы АПК, на реконструкцию ряда предприятий социально-экономического значения, таких как "Азерхлопок", "Азершелк", "Азералюминий", "АПК Стекло" и "Азертабак", государством были выделены средства.

"За этот год было приобретено новое оборудование для сельского хозяйства стоимостью девять миллионов манатов, в том числе хлопкоуборочные комбайны, 60 сушильных камер для первичной обработки табака и оборудование для производства шелка", - сказал он.

Помимо этого, отметил Набизаде, в сфере хлопковой отрасли изменена система управления, обновлена материально-техническая база.

«Изменена система управления в хлопковой отрасли, обновлена ​​материально-техническая база, приобретены новые хлопкоуборочные комбайны. Кроме того, в течение сезона 2018 года "Азерхлопок" в 14 регионах страны засеял хлопком 29 тысяч гектаров, и до настоящего времени было собрано 56 тысяч тонн хлопка-сырца", - сказал он.

По словам гендиректора, АПК в хлопковой промышленности сотрудничает с Турцией, Грецией, Китаем и Австралией, а также планирует в ближайшие годы перенять опыт других стран в этом направлении.

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от шестого ноября 2017 года.

АПК создана с целью повышения эффективности управления государственным имуществом, формирования системы отчетности и контроля, основанной на принципах корпоративного управления, создания выгодных кооперационных связей между предприятиями, принадлежащими государству, и роста по звеньям цепочки ценности в связи с применением указа Президента Азербайджана "Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики" от шестого декабря 2016 года.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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