Ирану нужна не деноминация валюты, а развитие местного производства - эксперт

БАКУ /Trend/ - Национальную валюту Ирана необходимо укреплять не деномнацией, а развитием местного производства, считает эксперт-экономист Акпер Абдали Мохамеди.

В интервью иранскому агентству ISNA Мохамеди отметил, что текущая сложная экономическая ситуация в стране не благоприятствует деноминации валюты.

"Куда важнее держать под контролем денежную массу и уровень инфляции", - добавил он.﻿

В начале января руководитель Центрального банка Ирана Абдолнасер Геммати направил на рассмотрение правительства законопроект о деноминации риала с коэффициентом 10 тысяч к одному, снимая с риала четыре нуля. Тогда Геммати заверил, что деноминация не повлияет на инфляцию и показатели экономического роста.

Однако, по мнению Мохамеди, несмотря на эти заявления, стоит учитывать два фактора. Во-первых, психологический фактор. Во-вторых, в регионах все еще остались те, кто предлагает продукты и услуги по цене ниже 10 тысяч риалов. Деноминация может привести к подорожанию таких продуктов и услуг.

Мохамеди отмечает, что налоги, таможенные пошлины, инфляция и ряд других факторов оказывают давление на местных производителей и значительно снижают прибыльность местного производства.

"Правительству следует сосредоточиться на инвестициях в нефтяную инфраструктуру и помочь расширить местное производство, чтобы оно приносило дополнительные доходы", - подытожил эксперт.

Предложения по деноминации национальной валюты Ирана озвучиваются не первый год. В прошлом году тема актуализировалась на фоне девальвации риала на 60 процентов. В течение года стоимость риала на "черных рынках" достигала 140 тысяч за один доллар.

Официальный курс доллара по отношению к риалу на 19 января составляет 42,000 IRR/USD.

(Автор: Эльнур Багышов)

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