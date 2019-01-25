В марте начнется второй этап разработки генплана Баку

25 января 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В марте начнется второй этап разработки генплана Баку. Об этом председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев сказал на расширенном заседании коллегии структуры по итогам 2018 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госкомитет.

Нуриев напомнил, что в 2018 году для организации по современным стандартам работы по подготовке генплана Баку госкомитет пригласил к сотрудничеству влиятельную консалтинговую компанию "Boston Consulting Group". «В результате подготовлена концепция развития Баку, и определены приоритетные направления развития», - сказал глава госкомитета.

По его словам, также объявлен открытый тендер для выбора известной на международном уровне градостроительной компании. «Результаты тендера будут опубликованы в марте, после чего планируется начать второй этап работы по разработке генплана Баку», - сказал Нуриев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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