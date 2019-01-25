В Азербайджане получить разрешение на строительство станет проще

25 января 2019 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запускается электронная система выдачи разрешений на строительство объектов, не требующих экспертизы.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал глава отдела по международным отношениям Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Руфат Махмудов.

По его словам, в настоящее время продолжается тестирование системы, сдача ее в эксплуатацию ожидается в начале февраля.

Как отметил Махмудов, с помощью этой системы разрешение на строительство можно будет получить в течение 15 рабочих дней, а на эксплуатацию объекта - в течение 10 дней.

Получить разрешение через онлайн-систему можно будет только для объектов недвижимости, у которых площадь каждого этажа не превышает 150 квадратных метров.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в 2018 году в стране было сдано в эксплуатацию жилых домов на общую площадь в 2,08 миллиона квадратных метров, что на 3,3 процента больше показателя предшествовавшего года.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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