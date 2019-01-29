Bank Respublika показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2018 год

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika опубликовал отчеты по финансовым показателям за 2018 год, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Согласно отчетности, банк в прошлом году продолжил позитивную динамику и показал отличные операционные и финансовые результаты по всем направлениям.

Так, согласно отчету: капитал банка увеличился на 30 процентов, активы банка на 40 процентов, кредитный и депозитный портфели выросли на 50 процентов, а доля нерабочих кредитов снизилась почти в два раза, опустившись ниже пяти процентов.

В результате, чистая процентная прибыль банка увеличилась в три раза и составила 25 миллионов манатов, а чистая операционная прибыль банка увеличилась на 85 процентов и превысила девять миллионов манатов.

«2018 год был очень успешным для банка, о чем свидетельствуют хорошие финансовые результаты по всем направлениям бизнеса. Это показатель упорного труда всей команды банка, стремящейся предоставлять качественные финансовые услуги клиентам по всей стране. Нам удалось завершить работу по оздоровлению кредитного портфеля и провести структурные изменения в соответствии с новой бизнес стратегией банка. Мы благодарим всех наших клиентов и партнеров за сотрудничество и вклад в достижении этого результата! Успехи, достигнутые в прошлом году, позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и строить амбициозные планы на 2019 год», - отметил председатель Наблюдательного совета Bank Respublika Шакир Рагимов, слова которого приводятся в сообщении.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook банка или по номеру 144.

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