В Азербайджане будет налажено производство автозапчастей

30 января 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К концу 2019 года в Азербайджане будет налажено производство запчастей для автомобилей "Khazar".

Об этом, как сообщает Trend, сказал директор автомобильного завода "Хазар" Эмин Ахундов на конференции, посвященной итогам исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".

По словам Ахундова, в настоящее время речь идет о производстве определенной части запчастей в стране.

Говоря об итогах прошлого года, директор завода отметил, что за этот период было произведено свыше тысячи автомобилей, 95 процентов из которых нашли своих покупателей.

При этом, по словам Ахундова, если 40 процентов автомомбилей купили государственные структуры, то 60 процентов - население, что по его мнению, говорит о конкурентоспособности автомобилей.

Директор завода также напомнил, что до конца года начнется производство первых автомобилей Peugeot. Все необходимое оборудование на заводе уже установлено.

Автомобильный завод "Хазар" расположен на юго-востоке Азербайджана в Нефтчалинской промышленной зоне. Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5. Продажа автомобилей началась летом прошлого года.

Напомним, что шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания AzEuroCar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @Hasanli_Azad

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