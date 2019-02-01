AzerGold планирует увеличить добычу золота и серебра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В головном офисе ЗАО “AzerGold” состоялось расширенное заседание, посвященное итогам 2018-го года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Выступивший со вступительной речью председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов подробно рассказал о реформах, проводимых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также о развитии ненефтяного сектора. Подчеркнув, что осуществляемая главой государства экономическая политика создает благоприятные условия для всех предприятий страны, председатель отметил, что 2018-й год был успешным как для страны, так и для ЗАО “AzerGold”. Так, в прошлом году на месторождении Човдар было добыто 45 490 унций золота и 77 340 унций серебра, что выше прогнозных показателей за 2018-й год, а также превышает объемы добычи золота за 2017-й год на 34 процента, объемы добычи серебра – на 53 процента.

На заседании были обсуждены такие вопросы, как дальнейшая оптимизация добычи и применение новейших технологий. Было отмечено, что благодаря проведению со стороны ЗАО “AzerGold” работ по оптимизации и применению современных технологий снизилась себестоимость добычи. Запасы драгоценных металлов являются ограниченными ресурсами. Принимая во внимание этот факт ЗАО продолжает разведочные и исследовательские работы в перспективных направлениях. В 2018-м году были проведены разведовательно-буровые работы до 17 тысяч метров, осуществлены металлургические, лабораторные, геотехнические, гидрологические исследования с целью повышения запасов подземных (сульфидных) руд на месторождении Човдар (Дашкесанский район), золотоносном участке Агйохуш обнаруженном геологами ЗАО “AzerGold” в 2018 году на ближнем фланге месторождения Човдар, перспективном участке Тюлаллар (Гекгельский район), перспективном золото-медном участке Ортакенд-Ханага (Нахчыванская Автономная Республика). Кроме этого была завершена подготовка предварительного технико-экономического обоснования по полиметаллическому месторождению Филизчай. В результате проведенных в 2018 году исследовательских и разведовательных работ количество подтвержденных по международным стандартам запасов цветных и драгоценных металлов в месторождениях и участках, находящихся в использовании ЗАО “AzerGold” увеличилось почти в 20 раз в сравнении с 2016 годом.

На мероприятии также был обсужден план добычи на текущий год. Так, в соответствии с планом добычи ЗАО “AzerGold” в 2019-м году в рамках наземной (оксидной) фазы эксплуатации месторождения Човдар запланирована добыча 50 тысяч унций золота и 87 тысяч унций серебра, что превышает объемы добычи золота за 2018-й год на десять процентов, объемы добычи серебра – на 13 процентов.

Наравне с разведовательными работами, рассчитанными на обеспечение продолжительного и устойчивого роста горно-рудной промышленности и достижение долгосрочных стратегических целей, ЗАО “AzerGold” изучает архивные документы по осуществленным в прошлом разведовательным и исследовательским работам и ведет соответствующую работу по их оцифрованию в соответствии с международными стандартами. В текущем году планируется продолжение деятельности в данном направлении.

2018-й год был успешным для ЗАО “AzerGold” также с точки зрения электронизации деятельности. В частности, в 2018-м году в ЗАО “AzerGold” была создана централизованная электронная система по финансам, снабжению, складскому хозяйству и человеческим ресурсам, а также началось применение электронной системы документооборота. Это наравне с ускорением процесса документооборота и электронизации деятельности компании также внесет свой весомый вклад в обеспечение прозрачности.

Как компания, опирающаяся в своей деятельности на современные стандарты, ЗАО “AzerGold” уделяет большое внимание созданию безопасных условий труда и охране окружающей среды. Во всех сферах деятельности ЗАО строго соблюдаются требования законодательства по созданию условий безопасного труда, обеспечению сотрудников отвечающей современным требованиям спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, охране жизни и здоровья сотрудников, сведению к минимуму несчастных случаев в ходе рабочего процесса, а также иные требования по безопасности и пожарной охране. В этих целях, в 2018-м году с привлечением высококвалифицированных представителей местных и иностранных компаний для сотрудников ЗАО проведено около 100 треннингов. Экологические требования на производственных участках обеспечиваются в соответствии с подтвержденной «Программой экологического мониторинга». Результаты анализов, проведенных по взятым пробам из воздуха, воды и земли находятся в пределах нормы. Управление всех видов отходов, сформированных в результате деятельности ЗАО, находится под постоянным контролем.

Наравне с вышеотмеченным, в прошедшем году ЗАО «AzerGold» продолжило деятельность в направлении расширения партнерской сети, охватывающей подготовку квалифицированных кадров в горной промышленности и сопредельных сферах, усовершенствование национальной политики и законодательства по горной промышленности и использованию недр земли, професcиональное развитие, исследование инновативных подходов и технологий, применение научного потенциала страны в горной промышленности. В прошлом году были подписаны меморандумы о сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов и с Университетом ADA, а также успешно продолжено сотрудничество с Национальной Академией Наук Азербайджана и несколькими высшими учебными заведениями. В прошедшем году с целью продвижения страны в качестве экспортера золота на местном и международном рынке, поддержки бренда Made in Azerbaijan, оказания поддержки местному предпринимательству и развитию внутреннего рынка, ЗАО “AzerGold” начало производство слитков и монет 999.9 пробы из азербайджанского золота и серебра.

В 2018-м году Комитет Корпоративной Социальной Ответственности при ЗАО “AzerGold” успешно продолжил свою работу. Так, в рамках политики корпоративной социальной ответственности ЗАО проведены две акции по озеленению, субботник, организована модернизация библиотеки сельской школы в селе Човдар, проведена акция поддержки местным скотоводческим хозяйствам, проведена посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики стипендиальная программа для ученных-историков. В этом году, ЗАО “AzerGold” также планирует продолжить мероприятия по корпоративной социальной ответственности. В 2019-м году при совместном сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева запланировано осуществление тренинга по адаптации малых и средних аграрных хозяйств к климатическим изменениям и осуществление проекта поддержки социальной адаптации осужденных женщин. На этот год также запланированы подготовительные работы по учреждению ковроткаческого цеха в селе Гушчу Дашкесанского района, исполнение проектов, охватывающих социальные науки и исторические исследования, проведение акций по озеленению и субботников.

На данный момент, ЗАО “AzerGold” успешно продолжает добычу на месторождении Човдар. В результате успешной эксплуатации этого месторождения открыто 319 постоянных рабочих мест, в 2018-м году оплачено налогов на сумму 10 523 220 манатов. В этом году запланировано завершение разработки документа по технико-экономическому обоснованию подземной фазы эксплуатации месторождения Човдар. Кроме этого, приоритетными задачами являются проведение буровых работ и соответствующих исследований на месторождении Филизчай, перспективных участках Агйохуш, Тюлаллар и Ортакенд-Ханага. Наравне c внесением ощутимого вклада в развитие ненефтяного сектора и социально-экономического развития регионов, запланированная со стороны ЗАО “AzerGold” деятельность создаст благоприятные условия для долгосрочного и комплексного развития горной промышленности.

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