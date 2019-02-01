Эльман Рустамов: Для девальвации маната нет никаких предпосылок

1 февраля 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет никаких предпосылок для роста курса доллара по отношению к манату.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции в Баку.

Рустамов отметил, что говорить о девальвации маната на сегодняшний день несерьёзно.

"Макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная, платежный баланс у нас с профицитом", - добавил председатель Центробанка.

Отметим, что в 2015-2016 годах в результате двух девальваций манат подешевел более чем в два раза по отношению к доллару. В 2017 году манат укрепился к доллару на четыре процента за счет валютной политики, проводимой со стороны ЦБА. В первом квартале 2018 года манат к доллару укрепился на 0,01 процента. С марта 2018 года курс маната по отношению к доллару находится на уровне 1,7.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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