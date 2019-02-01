Иностранные туристы на четверть увеличили безналичные операции в Азербайджане

1 февраля 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году иностранные граждане потратили в Азербайджане посредством банковских карт 1278,4 миллиона манатов, что на 25 процентов, или 256 миллионов манатов больше, чем в 2017 году. Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал на пресс-конференции аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамин Гусейн.

По словам Гусейна, за декабрь 2017 года объем операций иностранных граждан с банковскими картами в Азербайджане составил 82,9 миллиона манатов, что больше на шесть процентов по сравнению с показателем декабря 2016 года.

«Всего за 2018 год Азербайджан посетили 2849,6 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства из 196 стран, что на 5,7 процента больше показателя аналогичного периода 2017 года», - сказал Гусейн.

От общего числа посетивших Азербайджан туристов 30,9 процента прибыло из России, 21,4 процента из Грузии, 10,2 процента из Турции, 8,5 процента из Ирана, 3,3 процента из ОАЭ, 2,6 процента из Саудовской Аравии, 2,4 процента из Ирака, два процента из Украины, 1,4 процента из Израиля, 17,2 процента из других стран.

Официальный курс на первое февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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