Определены сроки очередного заседения израильско-азербайджанской межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание израильско-азербайджанской межправительственной комиссии может состояться во второй половине 2019 года, сказал Trend посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

Посол сказал, что Азербайджан и Израиль уже провели первое заседание межправительственной комиссии в мае 2018 года в Иерусалиме, добавив, что наиболее важными задачами комиссии являются разработка повестки дня для сотрудничества, создание благоприятных условий для деловых кругов обеих стран и развитие отношений между гражданами.

Межправительственная комиссия была создана в декабре 2016 года. С азербайджанской стороны комиссию возглавляет министр по налогам Микаил Джаббаров, а с израильской стороны - министр экологии, министр по делам Иерусалима и национального наследия Элькин Зеев.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Израилем в 2018 году составил 1,3 миллиона долларов. По сравнению с показателем предшествующего года товарооборот между странами вырос на 49,7 процента, а экспорт азербайджанской продукции увеличился более чем в два раза.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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