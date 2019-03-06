ВБ высоко оценивает экономические успехи Азербайджана

6 марта 2019 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) гордится успехами Азербайджана.

Об этом, как передает в среду Trend, сказала региональный директор ВСемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон на форуме высокого уровня на тему "Диверсификация экономики - роль частного сектора" в Баку.

"Азербайджан сделал многое, реализовал ряд важных реформ для того, чтобы превратиться из страны с низким доходом в страну со среднем доходом. Это был долгий и сложный путь", - сказала региональный директор.

По словам Тембон, диверсификация экономики, которая будет обсуждаться на этом форуме, является частью этого пути.

Она добавила, что теперь нужно работать над тем, чтобы сохранить этот успех и еще больше развить экономику, а также еще больше снизить уровень бедности в стране.

"Мы все знаем, что экономическое развитие этой страны, по большей части, было достигнуто за счет нефтяного сектора. Теперь время больших изменений, нужно двигаться дальше, диверсифицировать экономику", - отметила Тембон.

Частный сектор играет очень важную роль в этом направлении, так как это основной источник для создания рабочих мест.

"Я очень рада, что мы собрались сегодня обсудить такой важный вопрос, как частный сектор", - сказала Тембон.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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