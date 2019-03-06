В Азербайджане прошел семинар касательно сертификации в сфере сельского хозяйства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и ООО "SGS Azeri" был проведен семинар на тему "Стандарты земледелия по экспорту сельскохозяйственных продуктов и процесс сертификации", сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по развитию МСБ.

В мероприятии приняли участие около 80 предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, занимающихся импортом и экспортом в этой сфре.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя правления Агентства по развитию МСБ Фаиг Аббасов рассказал о деятельности Агентства, о тренингах и семинарах, организуемых в целях информирования предпринимателей.

Руководитель ООО SGS Azeri Сеймур Агаев рассказал участникам мероприятия о цели и темах семинара.

Во время семинара были выслушены доклады местных и зарубежных специалистов на темы "Механизмы поддержки развитию качества в сфере сельского хозяйства", "Развитие семеноводства, оптимизация процесса и техническое обслуживание", "Сертификация сельскохозяйственных продуктов в соответствие с международными стандартами, расширение географии импорта", "Основные стандарты и требования в сфере растениеводства", "Процесс сертификции и его необходимость", были даны ответы на интересующие участников вопросы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.