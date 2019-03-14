Азербайджан и Иран имеют большой потенциал для расширения связей в сфере водного и воздушного транспорта - министр

14 марта 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран имеют большой потенциал для расширения связей в сфере водного и воздушного транспорта.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал находящийся в Азербайджане министр экономики и финансов Ирана Фархад Дажпасанд на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.

По словам министра, иранский рынок полностью открыт для азербайджанских инвестиций. Он отметил, что самым оптимальным вариантом для расширения сотрудничества между двумя странами является создание совместных предприятий.

Отметив, что товарооборот между странами в 2018 году вырос на 74 процента, министр добавил, что для развития этих связей есть большой потенциал.

Как отметил Дажпасанд, отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются на очень высоком уровне, сегодня также существует возможность сотрудничества в финансовой и банковской сферах.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в 2018 году составил 446,03 миллиона долларов, из которых 31,23 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Иран.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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