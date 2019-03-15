Грузия импортирует камень из Турции для строительство порта Анаклия

15 марта 2019 08:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Грузия импортирует базальт из Турции для строительства порта Анаклия, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Грузия будет импортировать базальт из турецкой провинции Трабзон.

Согласно данным СМИ базальт из Турции будут отправляться в Грузию морским путем. Отметим, что строительство первого глубоководного порта в Грузии началось в декабре 2017 года. Его осуществляет Консорциум развития Анаклия, который основали грузинская компания TBC Holding и американская компания Conti International LLC, известная девелоперская компания, занимающаяся проектами в сферах инфраструктуры и капитального строительства.

В рамках проходящего "Тбилисского форума Шелкового пути" менеджмент порта Анаклия оформил меморандумы о сотрудничестве с портами Баку и Курык (Казахстан) в целях развития регионального транспортного коридора и повышения его конкурентоспособности. В ближайшее время аналогичное соглашение будет подписано и с портом Констанца (Румыния).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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