Узбекистан изучает возможности разработки сланцевого газа и нефти

15 марта 2019 21:32 (UTC+04:00)

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