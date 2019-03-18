В Азербайджане запущены новые предприятия по переработке кормов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Деятельность в сфере социально-экономического развития» (SEDA), совместно реализуемого правительством Азербайджана и Агентством США по международному развитию (USAID), в селе Азад Гарагоюнлу Тертерского района введено в строй предприятие по переработке кормов, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

В связи с вводом в эксплуатацию предприятия по переработке кормов, при организационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) состоялось мероприятие.

Выступившие на мероприятии заместитель председателя правления Агентства по развитию МСБ Эльчин Ибрагимов, глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов и менеджер по проекту USAID Парвиз Мусаев отметили, что реализация в регионах бизнес-проектов, в том числе ввод в эксплуатацию предприятия по переработке кормов в селе Азад Гарагоюнлу Тертерского района, способствует развитию аграрного сектора региона. В частности, способствует расширению деятельности в сфере животноводства и растениеводства, удовлетворяет потребности в кормах и повышает занятость населения.

В рамках проекта SEDA в тот же день было введено в эксплуатацию предприятие по переработке кормов в селе Ени Дашкенд Бардинского района. Это 22 по счету предприятие по переработке кормов.

На предприятиях по переработке кормов в Азад Гарагоюнлу и Ени Дашкенд построены производственный участок и склад, установлено оборудование, способное очищать две тонны семян в час, перемалывать корма и размельчать траву.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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