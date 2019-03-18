Узбекистан утвердил меморандум о внешнеторговом режиме для вступления в ВТО

18 марта 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Власти Узбекистана подготовили меморандум о режиме внешней торговли для вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Документ был рассмотрен и утвержден на первом заседании межведомственной комиссии Узбекистана по работе с ВТО.

В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в организацию. Ранее заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф заявлял, что процесс присоединения страны займет около одного или двух лет.

Меморандум о режиме внешней торговли — основа для рассмотрения заявки на вступление страны в ВТО.

Участники заседания также проработали организационные и юридические вопросы проведения переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО.

Кроме того, было поручено составить детальный план мероприятий по деятельности рабочих групп по оценке последствий вступления в ВТО, таможенным вопросам, подготовке информации о внутренней поддержке и экспортных субсидиях в сельском хозяйстве, по разработке мер в политике, затрагивающей торговлю услугами, по формированию предложений по тарифным уступкам и иллюстративных вопросов в рамках соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер, соглашения по применению технических барьеров в торговле и соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Отмечается, что для активизации работы по процессу вступления на постоянной основе будут проводиться семинары для сотрудников соответствующих ведомств, задействованных в юридических и организационных процедурах, с привлечением профильных специалистов и зарубежных экспертов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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