Войска минобороны Узбекистана получили новую военную технику

БАКУ/Trend/ - Войска минобороны Узбекистана получили новую технику и вооружение узбекского, российского и китайского производства, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Войска министерства обороны получили очередную партию военной техники и вооружения в рамках программы мер по модернизации и оснащению войск на 2018−2021 годы.

В эту партию вошли миномометы, хлебовозы, машины скорой помощи, водовозы, дальномеры для стрелкового оружия и тягач для перевозки артиллерии.

Торжественное мероприятие по передаче техники военным состоялось на Чирчикском танковом полигоне.

По словам представителя минобороны, военные регулярно получают машины и вооружение, однако в этом году партия техники — очень большая.

«На следующей неделе прибудет следующая партия военной техники. — отметил он. — В итоге Вооруженные силы получат более 200 единиц техники и вооружения. Это первая большая поставка машин и оружия. Вся техника будет распределена по пяти военным округам Узбекистана, часть отправится в командование войск охраны категорированных объектов».

Как отметил представитель минобороны, новые машины экономичнее предыдущих. Среди автомобилей, переданных военным, — машины, в частности, собранные на площадках UzAuto Trailer, КамАЗ и SamAuto по заказу минобороны. Самаркандским заводом разработана и произведена машина медицинской помощи, оснащенная носилками, коляской и кислородным баллоном.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Талех Агавердиев)

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