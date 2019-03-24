С какими сложностями сталкиваются компании в Азербайджане при объявлении банкротства?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует ряд сложностей в процедуре банкротства азербайджанских компаний, считают эксперты, опрошенные Trend.

В частности, как сказала Trend ведущий юрист компании Ekvita Севиль Яхъяева, процесс процедуры банкротства в Азербайджане очень сложный и длительный.

В первую очередь, сложность состоит в процедуре доказательств, что на самом деле компания неплатежеспособна и объявляет себя банкротом. Торможение судебного процесса может быть связано и с причиной непрозрачных механизмов работы компаний.

В качестве примера можно привести наличие определенных недостатков при составлении документов, нарушения в финансовой и бухгалтерской отчетности. В связи с этим эксперты приступают к проверкам документации компании. В случае обнаружения каких либо недочетов, процесс может привести к разногласиям, которые в свою очередь растягивают и усложняют процесс банкротства, так как процесс рассмотрения экспертами не ограничен временными рамками. Как отметила Яхъяева, заявки в суде рассматриваются в течение трех месяцев и, как правило, процесс ликвидации компании может продлиться до двух лет.

Что касается банкротства в банковской сфере, то Яхъяева отметила, что процесс еще сложнее, чем у компаний, так как у банка помимо обязательств перед вкладчиками, есть долговые обязательства перед Центральным Банком в лице главного кредитора. В итоге, чтоб процесс банкротства дошел до суда, осуществляются многочисленные проверки и аудит со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками, аудиторских компаний и самого Центробанка.

В свою очередь, доктор экономических наук, эксперт-экономист Муслим Ибрагимов в беседе с Trend затронул проблемы банкротства физических лиц. Как отметил эксперт, выходом из ситуации может быть реструктуризация проблемных долгов банка. Банк должен проводить дополнительный анализ, выдавать кредиты только платежеспособным физическим лицам. В качестве примера реструктуризации, эксперт привел недавний указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц, который благотворно повлияет на банковский сектор страны и поможет увеличить ликвидность активов.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действует закон "О несостоятельности и банкротстве". Согласно закону, основанием для возбуждения дела о банкротстве служит поданное в суд заявление кредитора или должника. Моментом начала процесса банкротства через суд является дата подачи указанного заявления. Заявка о банкротстве может быть подана в суд на основании решения, принятого органом управления предприятия-должника (решения, принятого соответствующим органом исполнительной власти, если должник является государственным предприятием).

Заявка о банкротстве может быть подана в суд также юридическими и физическими лицами, уполномоченными государством. В случае, если должник является индивидуальным должником, заявление может быть подано им самим или его представителем.

В исключительных случаях процесс банкротства может также быть начат без участия суда, в порядке, изложенном в законе.

В случаях, когда общая сумма требований кредиторов составляет менее десяти процентов уставного фонда предприятия, имущественные претензии кредиторов к должнику решаются в соответствии с общим порядком рассмотрения судом имущественных споров.

Дела о банкротстве (несостоятельности) рассматриваются по месту жительства или по месту пребывания должника.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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