GM Uzbekistan планирует начать экспорт Ravon в Россию

БАКУ/Trend/ - Бюджетные автомобили Ravon из Узбекистана могут поступить на российский рынок, сообщает Trend со ссылкой на motorpage.ru.

В конце марта продажи автомобилей Ravon возобновились в Казахстане, а теперь машины узбекской марки вновь можно купить в Беларуси. Автолюбителям доступен Nexia R3 на базе Chevrolet Aveo прошлого поколения, а также Ravon R4, построенный на базе старого Chevrolet Cobalt.

В Казахстан Ravon поставляют в виде машинокомплектов, которые отверточным способом собирают в готовые автомобили на местном заводе «Сарыаркаавтопром», а в Беларусь их экспортируют в полностью готовом виде.

Между тем, эксперты придерживаются мнения, что возобновление продаж Равонов в Казахстане и Беларуси — хороший знак для российских поклонников бренда, ведь эти страны входят в единый с Россией Евразийский экономический союз.

Сама логика действий подсказывает, что следующим шагом GM Uzbekistan начнет поставки своих автомобилей в Россию. Впрочем, на этот факт ранее указывало недавно проведенное компанией переоформление российских сертификатов на свои автомобили.

Национальная автомобилестроительная марка GM Uzbekistan была основана в 2015 году. В 2017 на предприятии «СарыаркаАвтоПром» началась крупноузловая сборка автомобилей Ravon. В 2018 году автопроизводителя настиг кризис: продажи автомобилей Ravon были приостановлены не только на экспортных рынках, но и в самом Узбекистане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.