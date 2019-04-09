Свыше 70 предпринимателей вывезли товары из уцелевших во время пожара складов в т/ц «Диглас» в Баку

БАКУ /Trend/ - После инвентаризации товаров, которые сохранились в несгоревших складских помещениях торгового центра "Диглас" в Баку, 75 предпринимателей вывезли свои товары из этих помещений, сообщили во вторник Trend, в министерстве экономики Азербайджана.

«Уцелевшие в результате пожара товары выдаются предпринимателям с участием представителей министерств экономики, финансов, МЧС, МВД, а также Госкомтаможни.

При этом, непригодные для пользования товары направляются в специальный амбар, расположенный в Сураханском районе, после занесения в протокол»,- сказали в госведомстве.

Там же отметили, что после окончательной инвентаризации будет установлен размер ущерба, для оказания финансовой помощи предпринимателям.

Напомним, что 26 марта в торговом центре «Диглас» произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное пожару, произошедшему в торговом центре «Диглас».

Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.

В течение нескольких дней были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.

Предпринимателям предоставили торговые площади в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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