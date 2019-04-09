Пакистанский банк намерен выйти на кредитный рынок Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская лизинговая компания MCB Leasing, акционером которой является пакистанский MCB Bank, намерена продолжить деятельность в качестве небанковской кредитной организации (НБКО), сообщили во вторник Trend в компании.

Как отметили в компании, на данном этапе уже пройдена регистрация в министерстве налогов страны.

"Следующим шагом компания мы планируем получить соответствующую лицензию Палаты надзора над финансовыми рынками. Для этого сейчас ведется работа над бизнес-планом, который мы представим Палате", - сказали в компании.

При этом, в компании сообщили, что намерены продолжить лизинговую деятельность.

Отметим, что компания MCB Leasing была создана в 2009 году. Уставный капитал компании составляет 4,28 миллиона манатов. 99,94 процента акций компании принадлежит пакинстанскому банку MCB Bank Ltd, 0,06 процента - физическому лицу.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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