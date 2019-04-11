Сколько денег потратили бакинцы на продукты, спиртное и сигареты?

БАКУ /Trend/ - За январь-февраль текущего года объем торгового оборота в Баку вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3 процента и составил более 2,98 миллиарда манатов.

Как сообщает в четверг Trend , объем продаж продовольственных товаров, табачной и алкогольной продукции в розничной торговой сети вырос на два процента и составил более 1,17 миллиарда манатов, непродовольственных товаров– более 1,6 миллиарда манатов, увеличившись на четыре процента.

28 процентов потребительских товаров было реализовано на торговых объектах юридических лиц, 57,4 процента – на торговых объектах частных предпринимателей, 14,6 процента - на продуктовых рынках столицы.

( Автор: Эльчин Мехдиев.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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